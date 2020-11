Elisabetta Gregoraci al GF Vip: “Flavio Briatore mi ha chiesto di risposarlo”

Elisabetta Gregoraci non manca di scoop nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo i vari tira e molla con Pierpaolo Pretelli, i messaggi aerei arrivati dall’esterno, l’ombra di un nuovo fidanzato fuori la Casa, torna sul suo primo grande amore, l’ex marito Flavio Briatore. L’imprenditore, stando alle parole della showgirl, le avrebbe chiesto di risposarlo subito dopo il lockdown e, a quanto pare, sarebbe stata lei a non volere.

Il collegamento con il segreto rivelato al velino di striscia sotto le lenzuola è stato immediato, tant’è che fu lui stesso a parlare di ‘questioni molto private’ riguardanti la sfera delicata della conduttrice di Battiti Live, che riguardavano anche il figlio Nathan Falco.

“Mi ha richiesto di sposarlo”, rivela Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi e a Francesco Oppini, rimasti a dir poco basiti. La Salemi, in particolare, non ha saputo trattenersi: “Mi sento male…e tu no?”, riferendosi al fatto di aver rifiutato la seconda proposta di matrimonio, al che la showgirl ha taciuto e si è ritratta.

Aleggia sempre un enorme alone di mistero sulla sua vita, non c’è mai modo di fare chiarezza né di capire bene la sua posizione nei confronti degli uomini che satellittano, in varie vesti, nella sua esistenza dentro e fuori la Casa di Cinecittà. (tv.fanpage.it)