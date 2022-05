Elisabetta Gregoraci: carriera e filmografia della showgirl nata a Soverato

Elisabetta Gregoraci è una showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, nonché una delle figure più importanti che si siano distinte, nell’ambito della televisione, in Calabria e non solo; nata a Soverato 8 febbraio del 1980, Elisabetta Gregoraci ha ottenuto un grande successo in televisione fin dalle prime fasi della sua carriera, per poi diventare un personaggio pubblico particolarmente importante anche in virtù del suo legame con Flavio Briatore. Chiaramente, anche se non si guarda la televisione assiduamente, ma si seguono siti di casino online gratis, è capitato almeno una volta di interfacciarsi con Elisabetta Gregoraci, anche e soprattutto in virtù della sua partecipazione a diversi programmi televisivi italiani, come il Grande Fratello VIP. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito della carriera della conduttrice televisiva italiana ed ex modella.

Carriera di Elisabetta Gregoraci

Al fine di conoscere quali siano state le determinazioni della carriera di Elisabetta Gregoraci non si può prescindere dall’analisi dei primi anni della sua carriera, in cui la modella e showgirl italiana ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a partire dal 1997. Dopo essere stata eletta Miss Calabria, la Gregoraci ha partecipato alle finali nazionali di Salsomaggiore Terme, aggiungendo al 24esimo posto e ottenendo il titolo di Miss Sorriso. Da quel momento in poi, è diventata una modella sicuramente conosciuta in palcoscenici importanti, avendo sfilato, tra gli altri, per Dolce & Gabbana e Giorgio Armani; da quel momento in poi c’è stato anche il suo esordio cinematografico, nel film Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina, oltre che nel film C’era un cinese in coma con Carlo Verdone, per quanto la sua sia stata una brevissima apparizione.

Divenuta testimonial della regione Calabria nel 2003 per un progetto pilota di promozione turistica, Elisabetta Gregoraci ha iniziato a ottenere credito anche dal punto di vista televisivo, grazie alla sua partecipazione in diverse fiction come Le ragazze di Piazza di Spagna e Un medico in famiglia. Da quel momento in poi, la conduttrice televisiva italiana si è fatta notare anche nell’ambito dei reality show, oltre che dei quiz come Il malloppo condotto da Pupo su Rai 1. Nel 2010 ha recitato al fianco di Massimo Boldi in Fratelli Benvenuti, fiction Mediaset, prima di ottenere successo grazie alla sua conduzione del programma comico made in Sud, la prima con il duo comico Gigi e Ross, poi in collaborazione con altri conduttori, come Gigi D’Alessio, Fatima Trotta e Stefano de Martino nel corso degli anni. Elisabetta Gregoraci ha partecipato anche a due edizioni di Stasera tutto è possibile, condotto da Amadeus su Rai 2, ed è diventata presentatrice del varietà musicale Battiti live, in onda su Italia 1 in prima serata. Di recente, nel 2020, c’è stata la sua partecipazione al reality show Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, ma ha abbandonato prematuramente la casa dopo tre mesi, in occasione del 7 dicembre. La sua vita privata e sicuramente conosciuta per relazione con Flavio Briatore, culminata con un matrimonio nel 2008 e con una separazione consensuale avvenuta nel 2017.

Filmografia di Elisabetta Gregoraci

Di seguito, è indicata la filmografia di Elisabetta Gregoraci relativamente ai film e alle fiction televisive in cui la showgirl ha avuto modo di partecipare:

Il cielo in una stanza, regia di Carlo Vanzina (1999)

C’era un cinese in coma, regia di Carlo Verdone (2000)

Si sente che sono calabrese? – Le avventure di Franco al nord!, regia di Franco D’Olisera (2004)

My Father Jack, regia di Tonino Zangardi (2016)

Mata Hari, regia di Rossana Patrizia Siclari (2016)

Made in China napoletano, regia di Simone Schettino (2017)

Ammen regia di Ciro Villano (2018)

Aspromonte – La terra degli ultimi regia di Mimmo Calopresti (2019)

Per quanto riguarda le sue presenze in televisione, si tratta delle seguenti: