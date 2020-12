Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci lascia definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Lunedì 7 dicembre 2020, durante la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, la ex moglie di Flavio Briatore ha confermato quanto espresso durante la puntata di venerdì: lascerà definitivamente il gioco. Vuole tornare da suo figlio Nathan Falco, che le manca immensamente.

Il percorso fatto al GF Vip è stato per lei molto importante e lei stessa ammette di non essere più la Elisabetta che è entrata quasi tre mesi fa nel loft di Cinecittà:

“Sono entrata in un modo, esco in un altro. Questa esperienza mi è servita davvero tanto: per quanto mi riguarda questo bilancio è positivissimo. È stata un’esperienza che solo quando arrivi qua dentro e la vivi si può veramente capire, da fuori non si capisce tutto ciò”.

“Sono un’altra Eli, sono felice, sono determinata. Spero – continua – che il pubblico abbia potuto vedere una Eli diversa, una Eli che in televisione non si può vedere. Sono venuta al Grande Fratello per farmi vedere sotto ogni mia sfaccettatura, debolezza, fragilità”.