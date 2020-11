Elisabetta Gregoraci pronta ad abbandonare il Grande Fratello Vip

L’ex moglie di Flavio Briatore, come altri compagni di avventura, non ha preso bene la decisione della produzione comunicata ieri in diretta da Alfonso Signorini di prolungare la durata del reality e la permanenza a Cinecittà.

Tommaso Zorzi ha scherzato parlando di arresti domiciliari e Gregoraci non vuole stare troppo lontana da suo figlio.

Gli inquilini della casa più spiata d’Italia sono stati invitati a proseguire il gioco fino a febbraio 2021, situazione che renderà l’edizione la più lunga di sempre. «La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado», ha commentato a caldo Elisabetta Gregoraci.

«Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a una settimana in più o due, non mesi», ha aggiunto.