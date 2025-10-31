Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio: “Estranea ai fatti”, e diffida chi diffonde falsità

L’ondata mediatica scatenata dalle accuse di maltrattamenti e stalking rivolte a Mario Gregoraci, padre della conduttrice Elisabetta Gregoraci, ha spinto quest’ultima a rompere il silenzio. Lo fa attraverso una nota ufficiale diramata dal suo avvocato, Lorenzo Pellegrini, per prendere le distanze dalla vicenda giudiziaria che coinvolge l’uomo, per il quale un possibile rinvio a giudizio è atteso il prossimo 5 novembre a Catanzaro.

​ La posizione della conduttrice: “Dolore di una Figlia e di una Madre”

​”La mia assistita è totalmente estranea ai fatti oggetto di denuncia e di accertamento giudiziario, i quali riguardano esclusivamente suo padre. Ogni tentativo di coinvolgerla è, dunque, illecito e prima ancora ingiusto, privo di fondamento e profondamente doloroso,” si legge nel comunicato.

​La presa di posizione arriva dopo che Rosita Gentile, ex compagna di Mario Gregoraci e autrice della denuncia, è stata ospite di diverse trasmissioni televisive come Le Iene e Dentro la notizia, dove ha raccontato la sua versione dei fatti. La Gentile aveva accennato a come il difficile rapporto con le figlie di Mario Gregoraci avesse esacerbato l’uomo, rendendolo, a suo dire, ancor più aggressivo.

​L’avvocato Pellegrini ribadisce che Elisabetta Gregoraci “vuole solo ribadire la verità, difendere la propria dignità e chiedere rispetto per il dolore di una figlia, di una madre e di una donna, trascinata ingiustamente in una vicenda che non le appartiene. Il processo è l’unica sede deputata all’accertamento della verità e nel processo la mia cliente ripone piena fiducia.”

​ Le Contro-Accuse e la difesa della propria immagine

​La nota legale smentisce categoricamente le ricostruzioni della signora Gentile sul presunto ostracismo da parte della famiglia Gregoraci, che avrebbe causato, secondo la sua versione, i comportamenti violenti del padre.

​”Non è, infatti, vero che la signora Rosita Gentile sia stata per anni emarginata e osteggiata dalla famiglia Gregoraci e tantomeno che tale presunto distacco è stato la causa delle violenze. È vero il contrario,” precisa il legale. A supporto di questa tesi, il comunicato cita episodi concreti in cui la conduttrice avrebbe cercato l’equilibrio e l’inclusione, come l’aver ospitato la Gentile a Roma in occasione di un intervento chirurgico del padre e la partecipazione della donna ai principali momenti familiari, dal compleanno del figlio Nathan Falco ai compleanni della nonna.

​Il comunicato va oltre, smentendo che la conduttrice non sia mai stata offesa dall’ex compagna del padre. “Al contrario, quest’ultima ha subìto insulti e umiliazioni, come documentato da una registrazione in cui Rosita afferma testualmente rivolgendosi al compagno Mario ‘Le hai generate te le puttan’*,” si legge nella nota.

Un “clima d’odio” e l’azione legale

​L’avvocato Pellegrini evidenzia come la diffusione di quelle che definisce “falsità” stia profondamente segnando la vita della conduttrice, la quale starebbe subendo “insulti, minacce specie sui social-media.”

​”Si sta formando nei suoi confronti un clima d’odio che la costringono a vivere nella paura, privata della serenità e della libertà di uscire di casa, se non per lo stretto necessario e per il lavoro,” conclude l’avvocato.

​Per tali motivi, Elisabetta Gregoraci ha formalmente diffidato chiunque continui a diffondere falsità sul suo conto, comunicando – anche alla signora Rosita Gentile – che “agirà nelle sedi giudiziarie per la propria tutela.”