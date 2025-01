Elisoccorso arriva in ritardo, 62enne perde la vita

L’elisoccorso arriva con circa due ore di ritardo perché impegnato su un altro soccorso e uno stimato figlio di Albidona, R.F., 62 anni, pittore edile, colpito da infarto acuto del miocardio, ci rimette la vita mentre era a bordo dell’ambulanza medicalizzata che dal Pronto Soccorso di Trebisacce lo stava trasportando presso la zona di atterraggio dell’elisoccorso per essere trasferito a Castrovillari dove l’èquipe medica dell’Emodinamica era pronta ad intervenire perché già pre-allertata dai sanitari del “Chidichimo”.

Pochi minuti prima di essere accolto sull’Eliambulanza il paziente, nonostante tutti i tentativi esperiti dal medico-anestesista e dal fratello nelle vesti di infermiere professionale presenti sull’ambulanza, è andato in arresto cardiaco ed è deceduto.

E così un altro paziente dello sfortunato Alto Jonio paga con la vita l’ennesimo caso di sanità disorganizzata o male organizzata, lasciando nello sconforto più totale la moglie, la madre, le due figlie, i 5 fratelli, tutti i familiari e le due comunità confinanti di Albidona e di Trebisacce dove R.F. era conosciuto e stimato non solo per le sue spiccate qualità professionali di fine pittore edile, ma anche come persona buona, rispettosa e amata da tutti per il carattere mite e socievole. (Fonte: SibariNet)