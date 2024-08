Elogio delle “Amarene Montmorency“, il frutto che abbassa la pressione sanguigna entro due ore. Proprietà e Benefici

Direttamente dalla natura arrivano alcune risposte alla domanda di salute che spesso vengono confortate anche dagli studi della medicina.

Esistono, infatti, piante e frutti che utilizzate nelle cucine o nelle tradizioni mediche di alcuni paesi anche da migliaia di anni, possono apportare benefici sufficientemente conclamati anche a livello della ricerca scientifica.

Questa volta, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, vuol parlare dei benefici delle amarene Montmorency. Secondo un piccolo studio pubblicato sul Journal of Functional Foods, la pressione sanguigna sistolica, i livelli di insulina e la concentrazione di insulina negli adulti con sindrome metabolica vengono ridotti dal consumo di amarene Montmorency.

Mentre studi precedenti sulle ciliegie acide avevano indagato aspetti individuali della sindrome metabolica come la pressione sanguigna e i trigliceridi, questo è il primo studio a considerare la sindrome metabolica nel suo insieme, compresa la resistenza all’insulina, l’ipertensione e l’obesità o il grasso addominale.

“La risposta più notevole della funzione cardiovascolare osservata nello studio è stata una riduzione significativa della pressione sanguigna sistolica nelle prime due ore dopo il consumo di amarene “, ha affermato il leader dello studio Terun Desai. “La composizione unica delle ciliegie acide, che comprende antociani, altri polifenoli e fibre, potrebbe essere un fattore “, spiegano i ricercatori.

I ricercatori hanno condotto un sondaggio coinvolgendo 11 uomini e donne di età compresa tra 37 e 61 anni. Tutti i partecipanti soddisfacevano almeno tre dei cinque criteri per la sindrome metabolica: circonferenza vita >89 cm per le donne o 101,5 cm per gli uomini, trigliceridi alti al limite , bassi livelli di colesterolo buono (HDL), pressione alta e glicemia alta a digiuno.

Durante lo studio di sei settimane, i partecipanti hanno consumato succo di ciliegie Montmorency (30 ml di succo concentrato mescolato con 100 ml di acqua), oppure pillole a base di ciliegie che avevano lo stesso contenuto di antociani del succo concentrato, oppure una bevanda placebo.

Il succo conteneva circa 90-110 ciliegie intere mentre le pillole provenivano da circa 100 ciliegie intere. I ricercatori hanno scoperto che coloro che hanno bevuto il succo hanno avuto una riduzione significativa della pressione sanguigna sistolica due ore dopo averlo consumato, rispetto alla bevanda placebo, mentre le pillole hanno ridotto significativamente i livelli di insulina entro un’ora.

Inoltre, la rigidità arteriosa è migliorata due ore dopo aver consumato il succo , tuttavia il significato di questo risultato non è chiaro poiché altri indicatori di rigidità vascolare non sono migliorati.