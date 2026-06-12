Emergenza cinghiali a Borgia: la sindaca Sacco lancia l’allarme e chiede interventi urgenti

La presenza sempre più frequente di cinghiali nel centro abitato di Borgia sta generando forte preoccupazione tra i cittadini e nell’amministrazione comunale.

Nelle ultime settimane, e in particolare negli ultimi giorni, le segnalazioni si sono moltiplicate con gruppi numerosi di animali che vengono avvistati non solo nelle ore serali e notturne, ma anche in pieno giorno, attraversando strade, sostando nei pressi delle abitazioni e muovendosi liberamente nelle zone urbanizzate.

Secondo quanto riferito dalla sindaca Elisabeth Sacco, i branchi provengono principalmente dalle aree boscate di Brisella, Pozzo e Madama, territori che negli ultimi anni hanno visto un incremento significativo della fauna selvatica.

Spinti probabilmente dalla ricerca di cibo, gli animali raggiungono ormai con facilità il centro cittadino, creando situazioni di potenziale pericolo per pedoni, automobilisti, anziani e bambini. Di fronte all’aggravarsi del fenomeno, la sindaca Sacco ha annunciato di aver trasmesso nuovamente una richiesta formale alla Regione Calabria e agli enti competenti, sollecitando interventi immediati di contenimento e controllo.

“La tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica rappresenta una priorità assoluta», sottolinea la prima cittadina e ribadisce la necessità di un’azione coordinata e tempestiva per evitare incidenti e garantire maggiore serenità alla comunità. Alla comunicazione istituzionale sono state allegate anche fotografie che documentano la presenza dei cinghiali all’interno del centro abitato, a testimonianza della gravità della situazione. L’amministrazione comunale assicura che continuerà a monitorare costantemente il territorio, mantenendo un dialogo aperto con gli enti preposti e sollecitando ogni misura utile a ridurre i rischi per la popolazione”.

La sindaca, inoltre, invita i cittadini a segnalare tempestivamente nuovi avvistamenti e a mantenere comportamenti prudenti, evitando di avvicinarsi agli animali o di lasciare rifiuti facilmente accessibili.

Carmela Commodaro – S1TV