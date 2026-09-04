Emergenza cinghiali a Montepaone: il Comune rinnova la richiesta di intervento alla Regione Calabria

Rif. comunicazione ufficiale del 04 giugno

Il Comune di Montepaone informa la cittadinanza che, a seguito del progressivo aumento della presenza di cinghiali nelle aree urbane e periurbane, è stata inviata alla Regione Calabria una nuova richiesta di intervento urgente, in continuità con la precedente segnalazione del 04 giugno.

Negli ultimi giorni si sono registrati numerosi avvistamenti in prossimità di abitazioni, strade comunali e spazi pubblici, con episodi che hanno generato preoccupazione tra i residenti e potenziali rischi per la sicurezza stradale e personale.

L’Amministrazione comunale ha chiesto alla Regione:

Attivazione immediata degli interventi di contenimento previsti dalla normativa;

Supporto tecnico-operativo per monitoraggio e controllo della fauna selvatica;

Convocazione urgente di un tavolo di coordinamento con gli enti competenti.

L’Amministrazione continuerà a sollecitare gli organi regionali affinché vengano adottate misure rapide ed efficaci, necessarie per tutelare la sicurezza pubblica e le attività agricole locali.