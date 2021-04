Emergenza cinghiali, la locale Sezione del P.S.I. scrive al sindaco di Davoli

Egr. Sig. Sindaco,

per come segnalatoci da diversi cittadini, rappresentiamo alla S. V. che in prossimità del Centro storico cittadino e in diverse aree della Marina (anche all’interno del perimetro urbano), si riscontra la presenza di cinghiali che arrecano danno alle colture e costituiscono un potenziale pericolo per la circolazione delle persone e dei veicoli, potendo essere causa di incidenti.

Anche in ragione della recente ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria (ordinanza n. 26 del 14/04/21), con la quale si dispone la ripresa dell’attività di selezione per la specie cinghiale, “al fine di limitare i danni alle colture” nonché per scongiurare il “potenziale pericolo per l’incolumità pubblica”, Le chiediamo di assumere, per quanto di Sua competenza, le iniziative necessarie perché anche nel territorio del nostro comune si svolgano le predette attività di selezione.

Le chiediamo, altresì, se non ritenga opportuno promuovere, magari anche attraverso l’Unione dei Comuni, iniziative per sensibilizzare la Regione Calabria affinché preveda adeguati indennizzi agli agricoltori che sistematicamente subiscono danni dai cinghiali.