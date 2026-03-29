Emergenza cinghiali sulla SS 106: violento impatto a Montauro, carcassa in carreggiata

Ancora un incidente causato dalla fauna selvatica lungo la Strada Statale 106, a conferma di una criticità che sembra non trovare soluzione. Nella tarda mattinata di oggi, 29 marzo 2026, un violento scontro ha coinvolto un automezzo e un grosso esemplare di cinghiale nei pressi dello svincolo per Pietragrande.

​La dinamica

​Secondo quanto riportato e documentato da Aurelio Tuccio, l’impatto è stato estremamente violento. Ad avere la peggio è stato l’ungulato, rimasto ucciso sul colpo.

Mentre la carcassa dell’animale è rimasta al centro della carreggiata, non si hanno ancora notizie certe sulle condizioni del conducente e sull’entità dei danni riportati dal veicolo, che si presumono ingenti vista la stazza dell’animale.

​Intorno alle ore 12:30, la situazione era monitorata dalle Guardie Zoofile Ambientali, intervenute tempestivamente per mettere in sicurezza il tratto stradale e gestire la viabilità in attesa della rimozione dell’animale.

​Un tratto stradale “sotto assedio”

​Non si tratta di un caso isolato, ma dell’ennesimo episodio in un’area dove si contano ormai a decine gli esemplari travolti.

Sebbene l’incidente odierno sia avvenuto in pieno giorno, il pericolo maggiore si registra durante la notte, quando i branchi sono più attivi e la visibilità ridotta rende gli impatti inevitabili e potenzialmente fatali per gli automobilisti.

Appello alla sicurezza e all’ANAS

​La situazione di estremo pericolo per chi percorre la SS 106 richiede interventi urgenti. In attesa di soluzioni strutturali definitive, si leva forte la richiesta verso l’ANAS per l’installazione immediata di un’apposita segnaletica che avverta gli utenti della strada della presenza di animali selvatici incontrollati. Un piccolo passo che potrebbe però salvare vite umane.

​Si ringrazia Aurelio Tuccio per le informazioni e il materiale fotografico forniti.