Emergenza Coronavirus, chiuse le scuole di Satriano

“Visto l’improvviso focolaio scoppiato in una scuola di Soverato, che potrebbe riguardare anche insegnanti che prestano servizio nel plesso scolastico di Satriano, e che saranno sottoposti a tampone nei prossimi giorni, e vista inoltre l’elevata contagiosità delle varianti al Covid-19 soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione; sentita inoltre la Dirigente Scolastica; è stata disposta in via precauzionale la chiusura delle scuole di Satriano fino a Sabato 13 Marzo”. Lo rende noto con un post su Facebook il sindaco di Satriano, Massimiliano Chiaravalloti.