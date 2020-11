In merito al contagio da Coronavirus, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria; il Sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, ordina la chiusura di tutte le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado della Città di Soverato, a far effetto da martedì 3 novembre 2020 e fino a nuove disposizioni.