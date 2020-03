Emergenza coronavirus, dieci nuovi contagi nelle ultimi ore in Calabria

Nelle ultime ore il numero dei contagiati dal Coronavirus Covid-19 in Calabria è balzato a 48, ovviamente gli ultimi 10 che si sono aggiunti sono in attesa della conferma ufficiale dal ministero ma il primo tampone è risultato positivo.

Alla luce della situazione attuale, quindi, il bilancio dei contagiati nelle singole province (tenendo conto del criterio della residenza) cambia in questo modo: a Cosenza i contagiati passano da 10 a 14, si aggiungono, infatti, due contagiati a Cariati e altri 2 a Castrovillari. A Castrovillari, tra l’altro, si registra una importante numero di ricoveri in ospedale con una decina di persone in osservazione.

A Crotone altri due positivi si aggiungono ai 7 già individuati portando il totale a 9. Anche a Catanzaro si registra un nuovo caso portando il totale dei positivi della provincia capoluogo di regione a 4. A Vibo Valentia resta fermo a sei positivi.

Infine, aumentano di altre due unità anche i contagiati a Reggio Calabria che passa da 13 a 15. Ricordiamo che a Reggio Calabria è anche presente l’unico paziente finora guarito in Calabria. Ci sarebbero poi altre posizioni nel cosentino in corso di accertamento.