Con un’apposita ordinanza il comune di Soverato ha deciso la riapertura delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado della Città di Soverato, a far effetto da giovedì 5 novembre 2020, ad eccezione della scuola dell’infanzia “Padre Pio” di Via Guarasci e della scuola primaria di primo grado “San Domenico Savio” di Via Castagna, per le quali ultime è prorogata la chiusura disposta con ordinanza n. 122 del 02.11.2020, fino a nuove disposizioni.