Emergenza Coronavirus – In arrivo al Pugliese di Catanzaro due pazienti dalla Lombardia

Nelle prossime ore due pazienti positivi al “Coronavirus” saranno trasferiti dalla Lombardia all’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro.

L’arrivo del primo paziente era atteso nella notte, con un aereo militare, il secondo è previsto nella giornata di oggi.

A confermare gli arrivi è il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera catanzarese, Giuseppe Zuccatelli, che è stato contattato in giornata dalla Protezione civile per organizzare il trasferimento dei pazienti, motivato dalla disponibilità sempre più esigua di posti letto in Lombardia.

“La situazione in Lombardia è davvero drammatica, mentre noi – ha commentato Zuccatelli – abbiamo ancora la possibilità di governare la situazione. E il fatto che ci inviano pazienti dalla Lombardia io lo interpreto come un segnale positivo per la Calabria”.