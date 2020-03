Da oggi è possibile dare un proprio contributo attraverso il CONTO CORRENTE COMUNALE attivato per sostenere le famiglie bisognose.

Inoltre sono presenti in tutti i supermercati cittadini i carrelli per la spesa solidale.

RIMANE A DISPOSIZIONE H 24 IL NUMERO 3332121938 per tutti i servizi attivati in Città.

Per una SOVERATO UNITA e SOLIDALE.