Emergenza CoronaVirus: nasce “bambinipatapum.it” come strumento di supporto alla genitorialità!

Realizzato con la Cooperativa Sociale “La Cicogna” di Badolato, è online dal 6 aprile il nuovo portale promosso da Mission Bambini insieme a Con i Bambini, per supportare i genitori di bambini d’età 0-6 anni con una ricca proposta di attività da svolgere in casa.

6 aprile 2020. A causa dell’eccezionale emergenza legata al diffondersi del virus e della conseguente malattia Covid-19, con nidi e scuole dell’infanzia chiusi tanti genitori da settimane stanno trascorrendo le loro giornate dentro le mura domestiche insieme ai figli. Parliamo di bambini dai pochi mesi ai 6 anni d’età, che hanno bisogno di stimoli continui per un armonico sviluppo psico-fisico. In particolare gli esperti sono concordi nel riconoscere un’importanza cruciale per una sana crescita ai primi tre anni di vita del bambino.

Ma come possono i genitori, da soli e magari impegnati con telelavoro o smartworking, sostituirsi ai servizi educativi per la prima infanzia e dare una valenza anche pedagogica a questa nuova quotidianità? In loro soccorso arriva il portale promosso e realizzato da Mission Bambini, Fondazione attiva da 20 anni a sostegno dell’infanzia in difficoltà: si chiama “Patapum! Genitori catapultati in casa” (www.bambinipatapum.it) ed offre una vasta gamma di proposte per creare, giocare, fare musica, cucinare, leggere insieme e molto altro.

Il valore aggiunto dell’iniziativa è rappresentato dal fatto che le attività sono state ideate e vengono proposte attraverso video-tutorial proprio dagli educatori e dagli specialisti che lavorano nei servizi alla prima infanzia partner della Fondazione, tra cui anche la Cooperativa Sociale “La Cicogna” di Badolato.

“A seguito della chiusura della sede della Classe Primavera di Badolato – dichiara Nicoletta Bianco, responsabile del servizio gestito dalla Cooperativa Sociale “La Cicogna” – abbiamo deciso di proporre fin da subito un piano di attività di didattica a distanza, ottenendo un riscontro positivo da parte di famiglie e bambini. Abbiamo realizzato una serie di video con giochi, proposte di ginnastica da fare in casa, racconti e ascolto di fiabe, attività creative, consigli da parte di esperti ora inseriti anche sulla nuova piattaforma bambinipatapum.it. In più abbiamo deciso, mantenendo ben salde le relazioni con le famiglie, di confrontarci spesso con loro attraverso un gruppo WhatsApp ed inviando loro anche un “pacchetto regalo” contenente materiale didattico per consentire a tutti di poter lavorare da casa”.

La Cooperativa Sociale “La Cicogna” di Badolato è uno dei 12 partner del progetto nazionale “Servizi 0-6: passaporto per il futuro” promosso da Mission Bambini e selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Obiettivo del progetto, avviato nel 2018, è di offrire opportunità educative di qualità ad oltre 1.500 bambini di età 0-6 anni, appartenenti a famiglie in difficoltà che vivono in contesti caratterizzati da forte povertà economica ed educativa.

Proprio per rispondere alle esigenze dei genitori dei bambini che frequentavano nidi e scuole dell’infanzia partner del progetto – ed accogliendo l’invito di Con i Bambini ad attivare sistemi educativi a distanza in risposta all’emergenza – Mission Bambini ha deciso di realizzare il portale bambinipatapum.it, rivolto però al contempo a tutti i genitori interessati, gratuitamente. Il portale può essere navigato oltre che per tipo di attività anche per fascia d’età (0-3 oppure 4-6 anni) e per tipo di competenza da sviluppare: apprendimento, movimento, autonomia, linguaggio, socialità. Una sezione dedicata alle “buone pratiche” fornisce inoltre utili consigli su come organizzare la giornata, come raccontare il coronavirus ai bambini e come comportarsi dal punto di vista igienico-sanitario in questa fase di emergenza. Infine, grazie alla disponibilità di educatori, psicologi e pedagogisti che lavorano nei servizi alla prima infanzia partner del progetto “Servizi 0-6: passaporto per il futuro”, è possibile usufruire – su richiesta – di un supporto personalizzato.

Il portale bambinipatapum.it è online dal 6 aprile 2020 e rimarrà attivo anche una volta terminata la fase di emergenza. Tutti i contenuti sono accessibili gratuitamente.