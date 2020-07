Emergenza coronavirus: pensioni di agosto in pagamento da lunedì 27 luglio

L’ordinanza n. 684 del Capo del Dipartimento disciplina l’anticipo dei termini di pagamento.

Con l’obiettivo di consentire agli utenti un accesso contingentato e scaglionato presso gli uffici di Poste Italiane, l’ordinanza n. 684 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli prevede, anche per il mese di agosto, l’anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento per gli invalidi civili.

La finestra prevista per la riscossione anticipata è dal 27 al 31 luglio 2020, con possibilità di effettuare i pagamenti il 1° agosto per quelli non eseguiti.