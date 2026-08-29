Emergenza idrica ad Amaroni: guasto Sorical risolto, il servizio torna gradualmente alla normalità

Ore di disagio per i cittadini di Amaroni a causa di un improvviso calo della pressione idrica che, a partire dalla serata di ieri, ha lasciato a secco diverse abitazioni del centro presilano. I disservizi più consistenti si sono registrati principalmente nelle zone alte del paese, a causa del drastico abbassamento dei livelli d’acqua nei serbatoi comunali.

La causa del blackout idrico è stata individuata a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici di Sorical (la società gestione risorse idriche della Regione Calabria), che hanno riscontrato un minore afflusso di acqua verso la rete locale.

La situazione è tornata sotto controllo nella mattinata di oggi, quando gli operatori hanno ultimato l’intervento di ripristino.

A rassicurare la comunità è intervenuto direttamente il primo cittadino, Gino Ruggiero:

​«Il problema è stato risolto questa mattina e, nelle prossime ore, l’erogazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità anche nelle zone alte del paese, man mano che i livelli dei serbatoi si ristabiliranno. Da parte nostra, massimo impegno per ridurre al minimo i disservizi e garantire il più rapidamente possibile la piena regolarità del servizio. Continuiamo a lavorare a pieno regime per il nostro paese!»

Con il riempimento progressivo dei serbatoi nelle prossime ore, il flusso idrico tornerà a regime su tutto il territorio comunale, ponendo fine ai disagi per le utenze domestiche e commerciali.