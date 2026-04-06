​Emergenza idrica nel Basso Ionio: guasto all’Ancinale, cinque Comuni a secco

Soverato e i centri limitrofi fanno i conti con un’improvvisa riduzione della portata idrica. Sorical al lavoro per la sostituzione di un’elettropompa: ripristino previsto per domani.

SOVERATO – Una mattinata di disagi per i cittadini del Basso Ionio catanzarese. La Sorical, società che gestisce le risorse idriche regionali, ha comunicato l’improvvisa rottura dell’elettropompa del pozzo n.1 presso il campo pozzi “Ancinale Basso”. Il guasto ha causato un immediato decremento della portata d’acqua diretta ai serbatoi di accumulo di cinque centri della zona.

I comuni coinvolti

​Il calo di pressione e la riduzione dell’erogazione stanno interessando i territori comunali di:

​Soverato

​Montepaone

​Montauro

​Gasperina

​Stalettì

Secondo quanto riferito dall’azienda, la situazione più critica si sta registrando a Soverato Superiore, dove i serbatoi faticano a mantenere i livelli minimi per garantire il servizio a tutte le utenze.

Le contromisure e i lavori

​Per arginare l’emergenza, i tecnici della Sorical hanno già attivato un pozzo di riserva e stanno effettuando una serie di manovre tecniche sulla rete. In particolare, a Soverato è in corso una stretta collaborazione tra i tecnici regionali e il personale comunale per ottimizzare la distribuzione della risorsa idrica rimasta e limitare il più possibile i disagi alla popolazione.

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Tuttavia, la soluzione definitiva richiederà un intervento strutturale: i lavori per la sostituzione integrale dell’elettropompa danneggiata sono stati programmati per la mattinata di domani.

I tempi del ripristino

​Se non dovessero sorgere ulteriori complicazioni tecniche durante le operazioni di montaggio e collaudo, la Sorical prevede il ripristino della normale erogazione entro le ore 13:00 di domani.

Le autorità invitano i cittadini a un uso estremamente parsimonioso dell’acqua nelle prossime ore, per evitare lo svuotamento precoce delle riserve domestiche e dei serbatoi comunali. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore in base all’andamento del cantiere.