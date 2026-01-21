​Emergenza Maltempo a Cosenza e provincia: decine di interventi per alberi abbattuti e tetti scoperchiati

Il maltempo che sta interessando il territorio nelle ultime ore ha causato numerosi danni lungo l’intera costa tirrenica e nelle aree interne della provincia di Cosenza.

Le richieste di intervento riguardano prevalentemente le forti raffiche di vento, che hanno provocato danni a coperture e tetti, il distacco di insegne e la caduta di alberi sulla sede stradale, con conseguenti situazioni di pericolo per la circolazione.

Ulteriori criticità si registrano nel territorio di San Giovanni in Fiore, dove il maltempo ha causato danni dovuti alla caduta di alberi e a fenomeni di allagamento.

Per fronteggiare l’emergenza, il Comando dei Vigili del Fuoco ha disposto l’impiego di squadre aggiuntive di soccorso, al fine di garantire una risposta tempestiva alle numerose segnalazioni pervenute.

Le operazioni proseguono in base alle priorità legate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.