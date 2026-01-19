Emergenza Maltempo a Montepaone: l’allerta diventa Rossa. Scuole chiuse anche martedì 20

​Il peggioramento delle condizioni meteo costringe ad alzare il livello di guardia. Il Sindaco firma l’ordinanza: stop alle lezioni e invito alla cittadinanza a restare in casa.

​MONTEPAONE, 19 gennaio 2026 – La morsa del maltempo non molla la presa sulla costa ionica e nell’entroterra catanzarese. A seguito dell’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, che ha sancito il passaggio del livello di allerta da arancione a rossa, l’amministrazione comunale di Montepaone ha attivato le procedure di massima emergenza.

​Scuole chiuse per la sicurezza di tutti

​Considerata l’intensità delle precipitazioni previste e il rischio di criticità idrogeologiche, è stata confermata la sospensione delle attività didattiche: le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Montepaone rimarranno chiuse anche domani, martedì 20 gennaio.

​La decisione si è resa necessaria per prevenire i rischi legati alla mobilità stradale e per garantire l’incolumità degli studenti, dei docenti e del personale scolastico proveniente anche dai comuni limitrofi.

​Appello alla cittadinanza: limitare gli spostamenti

​Il Comune di Montepaone rinnova l’invito alla massima prudenza. Con il passaggio all’allerta rossa, il rischio di allagamenti e smottamenti lungo le arterie principali e secondarie è elevato.

​”Si raccomanda vivamente di evitare il più possibile gli spostamenti e di uscire di casa solo per ragioni di estrema necessità,” si legge nelle comunicazioni ufficiali.

​Le autorità locali monitorano costantemente il livello dei corsi d’acqua e la tenuta della rete viaria, in particolare nelle zone più esposte tra il Lido e il Borgo superiore.