Emergenza randagismo tra Soverato e Montepaone: Appello alla collaborazione cittadina

Un’allerta randagismo sta tenendo in apprensione i residenti dell’area costiera tra Soverato e Montepaone. A seguito di numerosi avvistamenti di un branco di cani vaganti, l’amministrazione comunale di Soverato ha diramato un comunicato ufficiale per aggiornare la cittadinanza sulle misure intraprese e per sollecitare la collaborazione di tutti.
Il contenuto dell’appello, diffuso sui canali social istituzionali, conferma la presenza di un gruppo di randagi nella zona e dichiara che le autorità sono già attivamente al lavoro per affrontare la problematica.
“Comprendiamo le preoccupazioni della comunità e desidero rassicurarvi: si sta facendo tutto il possibile per gestire la situazione in sicurezza e nel pieno rispetto degli animali,” si legge nella nota del Comune.
Le attività di monitoraggio e intervento sono coordinate dalle autorità competenti, in sinergia con il personale dei Vigili Urbani di Soverato. L’obiettivo è intervenire in modo tempestivo per la cattura e la messa in sicurezza degli animali, garantendo nel contempo la tutela della pubblica incolumità.
La chiave è la segnalazione tempestiva
L’appello, tuttavia, si concentra in gran parte sulla richiesta di aiuto alla popolazione. L’amministrazione ha sottolineato come la collaborazione dei cittadini sia cruciale per l’efficacia degli interventi.
Si invitano pertanto i residenti di Soverato e Montepaone a non agire autonomamente ma a contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di nuovi avvistamenti del branco. Sono stati messi a disposizione diversi numeri telefonici diretti per facilitare la segnalazione:
Vigili Urbani: 0967 225591 e 379 2145392
Comandante Vigili Urbani: 320 0773512
Numero Unico di Emergenza: 112
La situazione, che riaccende il dibattito sulla gestione del randagismo nel comprensorio, è in costante evoluzione e l’amministrazione assicura che seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena disponibili. La priorità resta quella di risolvere l’emergenza garantendo la sicurezza dei cittadini e il benessere degli animali coinvolti.