Emergenza randagismo tra Soverato e Montepaone: Appello alla collaborazione cittadina

Un’allerta randagismo sta tenendo in apprensione i residenti dell’area costiera tra Soverato e Montepaone. A seguito di numerosi avvistamenti di un branco di cani vaganti, l’amministrazione comunale di Soverato ha diramato un comunicato ufficiale per aggiornare la cittadinanza sulle misure intraprese e per sollecitare la collaborazione di tutti.

​Il contenuto dell’appello, diffuso sui canali social istituzionali, conferma la presenza di un gruppo di randagi nella zona e dichiara che le autorità sono già attivamente al lavoro per affrontare la problematica.

“Comprendiamo le preoccupazioni della comunità e desidero rassicurarvi: si sta facendo tutto il possibile per gestire la situazione in sicurezza e nel pieno rispetto degli animali,” si legge nella nota del Comune.

​Le attività di monitoraggio e intervento sono coordinate dalle autorità competenti, in sinergia con il personale dei Vigili Urbani di Soverato. L’obiettivo è intervenire in modo tempestivo per la cattura e la messa in sicurezza degli animali, garantendo nel contempo la tutela della pubblica incolumità.

​La chiave è la segnalazione tempestiva

​L’appello, tuttavia, si concentra in gran parte sulla richiesta di aiuto alla popolazione. L’amministrazione ha sottolineato come la collaborazione dei cittadini sia cruciale per l’efficacia degli interventi.

​Si invitano pertanto i residenti di Soverato e Montepaone a non agire autonomamente ma a contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di nuovi avvistamenti del branco. Sono stati messi a disposizione diversi numeri telefonici diretti per facilitare la segnalazione:

​Vigili Urbani: 0967 225591 e 379 2145392

​Comandante Vigili Urbani: 320 0773512

​Numero Unico di Emergenza: 112

​La situazione, che riaccende il dibattito sulla gestione del randagismo nel comprensorio, è in costante evoluzione e l’amministrazione assicura che seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena disponibili. La priorità resta quella di risolvere l’emergenza garantendo la sicurezza dei cittadini e il benessere degli animali coinvolti.