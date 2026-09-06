Emergenza rete idrica a Davoli Marina: rubinetti a secco per un guasto improvviso

Mattinata di disagi per i residenti di Davoli Marina. L’amministrazione comunale ha diramato un avviso urgente per informare la cittadinanza di un’improvvisa rottura verificatasi lungo la condotta della rete idrica locale, rendendo indispensabile un intervento manutentivo straordinario.

​I lavori di riparazione prenderanno il via questa mattina alle ore 7:00. Per consentire ai tecnici di operare in sicurezza e ripristinare l’integrità delle tubature, si è resa necessaria la sospensione totale dell’erogazione dell’acqua in tutta la frazione Marina.

​Non sono stati ancora forniti orari precisi sul rientro alla normalità: dal Comune fanno sapere che il servizio idrico verrà riattivato subito dopo la conclusione del cantiere e il superamento dei necessari test di collaudo tecnico.

La civica amministrazione ringrazia la popolazione per la comprensione e la collaborazione per i disagi arrecati.