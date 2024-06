Emergenza siccità, sarà un’estate difficile in Calabria: sorgenti in calo del 50%

Emergenza siccità: “la situazione idrica in Calabria desta molta preoccupazione, in alcune aree si registrano cali di produzione delle sorgenti anche del 50%”. Lo ha detto l’amministratore unico della Sorical Cataldo Calabretta, ad alcuni amministratori che negli ultimi giorni chiedono alla società l’aumento delle forniture. La società sta allertando le Prefetture e la Protezione Civile sullo stato delle grave carenza idrica in atto, che potrebbe peggiorare nelle prossime settimane.

Servono ordinanze per limitare o vietare l’acqua potabile usata per irrigare o riempire piscine

Alle pressanti richieste di erogare maggiore acqua, “non sempre è possibile, fa notare Calabretta. “E’ necessario, invece – secondo l’amministratore della Sorical – che i sindaci emettano ordinanze che limitino o vietino l’utilizzo dell’acqua potabile per usi irrigui e il riempimento delle piscine. Occorre – ha puntualizzato – assicurarsi che le ordinanze vengano fatte osservare attraverso il coinvolgimento della Polizia Municipale. Senza queste limitazioni e senza la sensibilità necessaria ad evitare gli sprechi da parte di tutti, nelle prossime settimane i disagi sono destinati ad aumentare”.

La diga del Menta ha un volume di invaso del 47.7%, rispetto alla sua massima capacità, mentre lo scorso anno si trovava a circa l’85% e due anni fa il volume d’invaso era al 92% della massima capacità. Secondo i dati elaborati dai tecnici della Sorical, è necessario ridurre i prelievi per garantire la produzione di acqua potabile fino al prossimo autunno.

Rimanendo nel reggino, l’acquedotto Tuccio, che alimenta i comuni tra Melito Porto Salvo e la zona sud di Reggio Calabria, registra -50% di produzione. Cali importanti registrano le sorgenti Novito a servizio di Agnana, Canolo e alcune frazioni di Locri e Siderno; In calo del 30% anche le sorgenti Acqua Calda che alimenta Stilo, e Bragatorno per la città di Gerace.

Una grave siccità sta interessando anche la città di Palmi, al bilancio idrico mancano 35 litri al secondo con il consorzio Vina, costretto ad effettuare le chiusure notturne per consentire un adeguato accumulo dei serbatoi. Qui Sorical ha attivato un tavolo tecnico e, in accordo con Arrical e Regione, si stanno requisendo alcuni pozzi privati per affrontare l’emergenza dei prossimi mesi. Più a sud ,anche Bagnara Calabra ha alcune sorgenti in crisi, in questo caso Sorical e uffici comunali, si sono già attivati per integrare funzionalmente alcuni schemi acquedottistici.

In provincia di Vibo calo del 40% della sorgente Conture per Parghelia, Zambrone e Tropea dove si sta sopperendo con pozzi e bypass insieme ad altri schemi acquedottistici. Attivati pozzi e integrazioni con schemi idrici anche per Tropea, Briatico, Filandari e Mileto a causa del calo del 20% dell’acquedotto Poro.

Critica anche la situazione in provincia di Crotone. In particolare lo schema Lese, che serve per il versante crotonese i comuni di Verzino, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Carfizi, Cirò Superiore, Crucoli, Torretta di Crucoli, Casabona, Belvedere Spinello, Strongoli Superiore, Rocca di Neto e per il versante cosentino, Campana, Mandatoriccio, Scala Coeli, Pietrapaola, Terravecchia e Cariati. Lo schema Tacina – a servizio dei comuni di Petilia Policastro, Mesoraca, Cutro, Crotone, Roccabernarda, Santa Severina, Altilia, Scandale, San Mauro Marchesato – registra una riduzione delle sorgenti significativa e si prevede un maggiore calo nelle prossime settimane, con l’aumento della temperatura.

Riduzioni di portate si stanno già registrando anche per altri due schemi acquedottistici: Sila Badiale a servizio dei Comuni di San Giovanni in Fiore, Castelsilano, Caccuri e Cerenzia; schema Brigante-Pulitrea a servizio di San Giovanni in Fiore e Cotronei, la riduzione di portata è di circa 30 litri al secondo. In provincia di Catanzaro, si registrano cali, al momento fisiologici delle sorgenti Posino Montenero per i comuni a servizio di Tiriolo, Gimigliano e altri.

È piena emergenza a Stalettì, dove i pozzi comunali e regionali hanno subìto un forte calo di produzione. La Sorical avvierà adesso la manutenzione straordinaria del pozzo Drago. Mentre a Botricello, il riefficientamento di alcuni pozzi ha consentito di ripristinare le portate storiche in questo periodo.