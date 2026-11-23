Riflettori puntati sulla tenuta della rete dell’emergenza-urgenza nella provincia di Catanzaro. Con una comunicazione formale inviata via PEC in data odierna, 23 novembre 2026, l’Associazione Calabria Civica – Diritti, Cultura e Ambiente, presieduta dall’avvocato Luigi Aloisio, ha sollecitato un intervento urgente ai vertici della sanità calabrese. La missiva è indirizzata alla Direttrice generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catanzaro, Dott.ssa Maria Mariani, e, per conoscenza, al Dipartimento Salute e Servizi Sanitari della Regione Calabria.

​L’iniziativa nasce dall’attività costante di monitoraggio e raccolta reclami portata avanti dall’ente — composto da amministratori, ex amministratori ed esponenti politici — a tutela del diritto costituzionale alla salute (art. 32). Alla base della richiesta vi sono numerose segnalazioni dei cittadini che denunciano criticità ormai strutturali: lunghe liste d’attesa per visite ed esami, rinvii o cancellazioni di prestazioni già prenotate, difficoltà di accesso ai canali CUP, disagi nella gestione delle degenze e forti disomogeneità tra le diverse strutture della stessa Azienda. Secondo l’associazione, tali disfunzioni, se non giustificate da oggettive carenze eccezionali, rischiano di violare i principi di buon andamento ed efficienza amministrativa, configurando anche possibili profili di responsabilità civile.

​Le criticità nei tre presidi: il caso Chiaravalle Centrale

​Il documento entra nel dettaglio chiedendo un’ispezione puntuale su tre snodi fondamentali del territorio: i Pronto Soccorso di Soverato e del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, e il Punto di Primo Intervento (PPI) di Chiaravalle Centrale.

​Proprio su quest’ultima struttura si concentra uno dei passaggi più allarmanti della denuncia. Secondo quanto segnalato all’associazione, il Punto di Primo Intervento di Chiaravalle Centrale (ex Pronto Soccorso) risulterebbe attualmente privo di un medico, con l’assistenza affidata esclusivamente a due infermieri. «Riteniamo grave e inaccettabile che il presidio operi senza copertura medica», scrive il presidente Aloisio, chiedendo misure immediate per ripristinare la presenza del camice bianco e garantire la continuità assistenziale.

​La mappa delle richieste: dal sovraffollamento alla sicurezza

​Per i Pronto Soccorso di Soverato e Lamezia Terme, l’associazione ha articolato un piano di verifiche suddiviso in cinque punti chiave, che riguardano sia l’esperienza dei pazienti che le condizioni lavorative degli operatori:

​Sovraffollamento e triage: Verificare i volumi di accesso, i tempi di attesa per codice di priorità e la permanenza in barella in attesa di ricovero. Si chiede inoltre di controllare la formazione del personale addetto al triage e di migliorare la comunicazione con pazienti e familiari, sia durante l’iter diagnostico che alle dimissioni.

​Organici e carichi di lavoro: Analizzare la reale consistenza di medici, infermieri e OSS rispetto ai turni (inclusi notturni e festivi), verificando la corretta fruizione di ferie e riposi, la distribuzione dei carichi, i criteri di assegnazione degli incarichi e la regolare erogazione delle indennità economiche.

​Spazi e sicurezza: Controllare l’adeguatezza dei locali, dei box visita e delle apparecchiature, nonché i collegamenti con i laboratori. Grande attenzione è rivolta alla sicurezza degli operatori, con la richiesta di verificare le misure anti-aggressione, la presenza della vigilanza e l’attivazione di un supporto psicologico per il personale.

​OBI e trasferimenti: Fare chiarezza sull’effettiva operatività dell’Osservazione Breve Intensiva (OBI), sui posti letto e sul personale dedicato nelle ore notturne, oltre a precisare l’organizzazione, i mezzi e i tempi di attivazione per i trasferimenti secondari tra presidi.

​Bacino d’utenza di Soverato: Per il presidio soveratese si chiede di valutare l’adeguatezza delle risorse rispetto a un bacino d’utenza molto vasto, che abbraccia la fascia ionica da Locri fino a Catanzaro Lido. L’associazione sollecita inoltre un quadro sull’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) nel Distretto e un maggiore raccordo con i medici di base e la continuità assistenziale per filtrare i codici gestibili sul territorio.

​La richiesta di un tavolo di confronto

​In chiusura, Calabria Civica chiede alla Direzione generale dell’ASP un riscontro scritto dettagliato che indichi gli esiti delle verifiche, gli interventi urgenti programmati e i relativi cronoprogrammi. L’associazione sollecita infine la convocazione di un incontro in presenza tra una propria delegazione, la Direttrice Mariani e i responsabili dei servizi interessati, per esaminare le priorità e confrontarsi sulle soluzioni attuabili.