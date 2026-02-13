Emergenza viabilità in Calabria: SS107 e altre arterie bloccate da fango e detriti

A seguito del maltempo, in corso sono state chiuse per frane i seguenti tratti stradali in provincia di Cosenza:

La SS107 “Silana Crotonese” al km 37,300, in entrambe le direzioni, a Rovito a causa di due alberi caduti. La SS19 “Delle Calabrie” dal km 290,000 al km 292,000, in entrambe le direzioni, a Santo Stefano di Rogliano. La SS278 “Di Potame” al km 13,300, in entrambe le direzioni, a Potame.

Sempre in provincia di Cosenza, a Cetraro, è chiuso per allagamento un tratto sulla statale 18 “Tirrena Inferiore”, in entrambe le direzioni, al km 294,800.

Per la caduta di alberi è chiusa anche la NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” dal km 39,000 al km 43,000 a Serra San Bruno (VV).

Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità? e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.