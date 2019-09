ENI assume 50 diplomati e laureati in Italia

Le figure ricercate sono: Addetti alla Gestione dei Clienti, Addetti alla Sicurezza, Operatori…

Eni, azienda energetica nazionale sempre più integrata nell’energia e impegnata a crescere nell’attività di ricerca, produzione, raffinazione e commercializzazione di olio e gas, elettricità e chimica, assume oltre 50 diplomati e laureati per le proprie sedi in Italia. Il gruppo ricerca Operatori di Impianti, che dovranno controllare gli impianti, le apparecchiature e gli strumenti, raccogliere campioni e svolgere analisi oltre a controllare e gestire l’andamento dell’impianto;

Addetti alla Sicurezza, che dovranno curare le attività di programmazione ed attuazione delle azioni di prevenzione e protezione, gestire le attività di collegamento con le autorità locali di Polizia in caso di eventi rilevanti; Addetti alla Gestione dei Clienti, che dovranno assicurare l’ottimizzazione dell’esperienza del cliente in tutte le fasi promuovendo le proposte di miglioramento e di risoluzione; Specialisti nell’Organizzazione delle Risorse Umane, che dovranno analizzare i processi interni e formalizzare le procedure, progettare gli interventi di revisione organizzativa etc.

La ricerca è rivolta a tutti coloro che possiedono buone capacità analitiche e di comunicazione, capacità di problem solving e doti interpersonali, efficienza, responsabilità, dinamicità e determinazione. Il gruppo ha rinnovato il piano industriale 2019/2022 che, oltre all’assunzione di nuovo personale, segnerà anche … continua a leggere