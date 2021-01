ENI: piano assunzioni di diplomati e laureati

L’azienda assume persone intraprendenti, con spiccate doti relazionali e gestionali e capacità di gestione di un team di lavoro

Eni, azienda globale dell’energia, leader nell’esplorazione, produzione, raffinazione e commercializzazione di olio, gas, elettricità e chimica, presente in 67 Paesi nel mondo con una rete di oltre 30.000 collaboratori, assumerà nuovo personale in possesso di diploma o di laurea, con ottime capacità di gestione di un team di lavoro, spiccate doti relazionali e gestionali, intraprendenza …

Le assunzioni riguardano Sviluppatori Aziendali per Soluzioni Energetiche, che dovranno sviluppare le relazioni sul territorio con associazioni e istituti di credito convenzionati, essere responsabili del budget vendite del territorio di assegnazione, gestire la propria area di competenza ed effettuare attività di esplorazione sul territorio assegnato;

Esperti Comunicazione, i quali dovranno definire i modelli di misurazione degli impatti economici, sociali e ambientali, supportare le reti di vendita e gestire diverse attività come digitale e comunicazione aziendale, incluse quelle dedicate ai canali fisici; Test Manager, che dovranno coordinare e monitorare l’attività di garanzia di qualità, collaborare con altre funzioni (architettura, sicurezza, sviluppo, governance …) e definire metriche e piani di azione atti a migliorare la qualità del software in rilascio;

Analisti in ambito Energie Rinnovabili, che dovranno costruire e mantenere un’efficace rete di collaborazione con azionisti interni all’azienda, valutare gli schemi di supporto per lo sviluppo delle energie rinnovabili e analizzare le regole di mercato e il loro impatto sulle attività di business.

