Enti locali, via libera ad assunzioni per Provincia di Cosenza e per 12 comuni calabresi

Nella riunione del 17 dicembre, la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali del Ministero dell’Interno, presieduta dal Sottosegretario con delega agli Enti Locali On. Wanda Ferro, ha dato parere favorevole alle delibere presentate dalla Provincia di Cosenza e da 12 comuni calabresi, per i profili attinenti alle assunzioni e alle rideterminazioni delle dotazioni organiche.

Si tratta dei comuni di Aprigliano, Castrolibero, Sant’Agata di Esaro, Cinquefrondi, San Nicola Arcella, Paola, Cetraro, Amantea, Gioia Tauro, Marzi, Rombiolo e Gioiosa Ionica.

Inoltre per quanto concerne i profili attinenti alla finanza locale, la Cosfel ha esaminato il piano di estinzione del Comune di Gioia Tauro.

«Il Viminale – afferma il sottosegretario Wanda Ferro – conferma la propria vicinanza agli enti locali, affiancandoli non solo con risorse economiche, ma anche nel consolidamento delle competenze e dell’organizzazione amministrativa. Rafforzare la pubblica amministrazione, dotandola di professionalità adeguate e strumenti efficaci, è un passaggio decisivo per assicurare servizi di qualità ai cittadini e per sostenere lo sviluppo dei territori e la coesione sociale».