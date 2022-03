Epatite E: il virus trasmesso dai ratti può essere una malattia infettiva emergente negli esseri umani

L’ECDC avverte dell’insorgenza di epatite acuta in Europa, associata all’infezione da HEV-C (orthohepevirus), nota anche come epatite di ratto E. Secondo un rapporto attuale dell’Agenzia europea per il controllo delle malattie (ECDC), l’infezione potrebbe essere una malattia infettiva emergente negli esseri umani.

Il virus dell’epatite E del ratto (HEV-C) si discosta da altre varianti di HEV che infettano gli esseri umani appartenenti alla specie orthohepevirus A (HEV-A). Gli esperti dell’ECDC parlano di tre casi, di cui un decesso, che sono stati identificati attraverso una valutazione retrospettiva in due gruppi di pazienti con epatite in Spagna, nel periodo 2018 – 2021.

Due dei casi riguardavano pazienti con epatite acuta, senza una diagnosi causale (dopo il test per l’infezione virale) e un decesso, in un secondo gruppo, che includeva pazienti con diagnosi di infezione acuta da HEV.

La morte riguarda un paziente immunodepresso che era stato ricoverato in ospedale con epatite acuta e morto per insufficienza epatica e renale. Altri due pazienti hanno sviluppato insufficienza renale acuta lieve. Tutti e tre i pazienti vivevano in Spagna e nessuno ha riportato contatti con animali (animali domestici, animali da fattoria, fauna selvatica o caccia) o contatti noti con roditori o viaggi storici fuori dalla Spagna nei mesi precedenti l’infezione.

Due dei pazienti hanno riferito di aver mangiato carne di maiale semicotta e il terzo era un addetto alle pulizie. I marcatori molecolari e sierologici per l’infezione da HEV sono stati valutati centralmente in un laboratorio a Cordoba.

La valutazione molecolare è stata eseguita retrospettivamente per tutti i pazienti con PCR ad ampio spettro. Il genoma rilevato ha mostrato un’elevata somiglianza con ceppi virali isolati in campioni di ratti in Lituania (2016), Germania (2009) e Spagna meridionale.

In passato, a Hong Kong, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono stati segnalati 16 casi di epatite E di ratto. Il virus è presente nei roditori di tutto il mondo, compresa la Spagna, quindi il rischio di trasmissione dagli animali non può essere limitato a un’area specifica. Gli scienziati dell’ECDC stimano che si tratti di una malattia infettiva emergente, i cui casi sono attesi in altri paesi europei.