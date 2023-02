Era in congedo per malattia ma guidava il bus di una squadra, dipendente pubblico denunciato

Era in congedo straordinario per malattia ma stava guidando l’autobus di una squadra di calcio senza averne titolo e per questo è stato denunciato pe truffa aggravata.

È accaduto nel crotonese dove, nel corso di una serie di specifici servizi eseguiti sulla Strada Statale 106 jonica, destinati al controllo sull’autotrasporto di merci e di persone, una pattuglia della Polizia stradale di Crotone ha effettuato il controllo di un autobus SCANIA proveniente da Caccuri e diretto a Catanzaro, sul quale viaggiava una squadra di calcio.

Da un primo controllo documentale è emerso che il conducente dello mezzo guidava senza averne titolo. Nello specifico, senza la carta tachigrafica e senza la relativa qualificazione del conducente alla guida di mezzi conto terzi poiché mai conseguite.

Queste anomalie e l’agitazione del conducente, hanno indotto gli agenti ad effettuare dei controlli ulteriori. Hanno così trasferito la pratica alla squadra di Polizia Giudiziaria e gli accenti hanno accertato che lo stesso autista fosse in realtà un dipendente pubblico e che il giorno del controllo risultava essere in congedo straordinario per malattia dalla propria attività lavorativa.

A seguito di quanto appurato, oltre alle relative sanzioni amministrative e al fermo del mezzo, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata.