Erano in 12 dentro un bar a festeggiare un compleanno, multati e locale chiuso

Chiusura di un locale e multe per più di 5mila euro. È successo nel corso di un controllo da parte dei carabinieri di Taurianova. A San Giorgio Morgeto, i militari hanno notato diverse persone, in gruppo, mentre parlavano animosamente e bevevano alcolici.

Così dopo un controllo più approfondito, hanno scoperto 12 giovani dentro il piccolo bar a festeggiare il compleanno di uno di loro, in barba alle misure anti Covid, tant’è che lo stesso Il gruppo, di età compresa tra i 20 e i 38 anni, ha ammesso si stesse brindando per questo.

I carabinieri hanno contestato sanzioni per un totale di 5.200, in totale, mentre al titolare del locale, oltre alla violazione amministrativa, anche la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni.