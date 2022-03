Erasmus+, i ragazzi del Siciliani di Catanzaro alla volta di Lisbona

Dopo due anni di pandemia e tanti rinvii, finalmente ha preso il via la mobilità a Lisbona prevista dal Progetto “Erasmus+” Programme KA2 Strategic Partnership project “SEMISE” KA201-62CA2BA8, a cui il Liceo Scientifico Siciliani di Catanzaro ha aderito.

Sono infatti partiti nella notte tra il 17 e il 18 marzo, diretti verso la capitale del Portogallo, i 15 studenti delle classi quarte selezionati che, durante il loro soggiorno, si ritroveranno a condividere con gli studenti di Lisbona attività attinenti al loro percorso di studi.

Un’occasione per conoscere nuove persone e nuove culture, una possibilità di arricchimento personale sia dal punto di vista umano che relazionale. Lavoro, consolidamento, sviluppo delle competenze, anche linguistiche e interculturali, in un soggiorno che durerà tre settimane dal 18 marzo al 7 aprile. Gli studenti sono accompagnati dalle docenti Gabriella Scalfaro e Caterina Palaia. In bocca al lupo ragazzi!