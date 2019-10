Eroina nascosta tra i mobili di casa nel catanzarese, 58enne arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 58enne di Maida per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione nella sua abitazione, M.A. è stato trovato in possesso di circa 22 grammi di eroina, suddivisi in tre involucri di plastica, due bilancini di precisione, 8 flaconi di metadone e materiale per il confezionamento delle dosi, nascosti tra i mobili del soggiorno. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro Siano, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria lametina.