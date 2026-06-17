Esami: i consigli per una sana alimentazione agli studenti che affrontano la maturità per evitare ansia

Stop ad energy drink spazio a frutta secca ai legumi, dai cereali al pesce, al latte che aiutano concentrazione e sonno

Anche l’alimentazione ha la sua importanza alla vigilia della prima prova della maturità, al via da domani giovedì 18 giugno, Coldiretti, sulla scorta di importanti pareri scientifici, lancia un appello ai circa 18mila studenti calabresi che da domani affronteranno l’esame di Stato: attenzione all’abuso di energy drink e cibi ultraformulati, che possono aumentare ansia, nervosismo e difficoltà di concentrazione proprio nei giorni decisivi per il rendimento scolastico.

Secondo un’analisi della Fondazione Aletheia, il ricorso sempre più frequente a bevande energetiche, snack industriali e barrette ad alto contenuto di zuccheri e caffeina rischia di trasformarsi in un boomerang durante le lunghe ore di studio e nella tradizionale “notte prima degli esami”.

Gli energy drink, infatti, possono favorire insonnia, agitazione e tachicardia, compromettendo lucidità e capacità di memorizzazione.

“Da limitare anche merendine industriali, snack salati e barrette energetiche, prodotti ricchi di zuccheri raffinati, grassi saturi e additivi che favoriscono sbalzi glicemici – spiega la professoressa Esmeralda Capristo, Direttore dell’Unità di Medicina della Grande Obesità della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs e membro del comitato scientifico di Aletheia –. Una dieta equilibrata e varia, basata su alimenti genuini, frutta e verdura di stagione, garantisce invece l’apporto di nutrienti necessari per affrontare gli esami con maggiore lucidità ed energia”.

Per sostenere memoria e concentrazione, Coldiretti consiglia di privilegiare carboidrati complessi come pasta e riso, legumi quali ceci, lenticchie e piselli, oltre a fonti proteiche leggere come pollo e pesce.

A colazione via libera a latte o yogurt accompagnati da frutta fresca e frutta secca. Noci, nocciole e mandorle, ricche di acidi grassi omega-3, rappresentano anche uno spuntino pratico da portare nello zaino in alternativa alle barrette energetiche.

Accanto all’alimentazione, fondamentale è anche l’attività fisica, che aiuta a ridurre stress e tensione migliorando il benessere psicofisico e le capacità cognitive. Altrettanto importante è il sonno: dormire a sufficienza nelle ore che precedono le prove è uno degli strumenti più efficaci per favorire memoria, attenzione e capacità di ragionamento. Co questi consigli Coldiretti rivolge un in bocca al lupo a tutti i giovani che affrontano l’esame che si ricorderanno per tutta la vita.