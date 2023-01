Esce da un circolo e gli sparano, 64enne imprenditore gambizzato

Un imprenditore, Massimo Colistra, di 64 anni, è stato ferito, a colpi di arma da fuoco alle gambe nel centro di Vibo Valentia. L’uomo, che non è in pericolo di vita, secondo quanto si è appreso, è stato raggiunto da due proiettili sparati da distanza ravvicinata da uno sconosciuto con mascherina e cappuccio.

Colistra, commerciante nel settore dei materiali per l’edilizia, era uscito da un club dove aveva trascorso la serata con alcuni amici ed era appena salito sulla propria auto per fare rientro nell’abitazione.

Subito soccorso, l’uomo è stato accompagnatoal pronto soccorso dove i medici gli hanno prestato le prime cure, constatando che entrambi i proiettili erano entrati e usciti senza provocare gravi danni.

Colistra, per il quale non si è reso necessario un intervento chirurgico, si trova ricoverato nell’ospedale di Vibo Valentia. Sull’episodio, i cui contorni appaiono al momento ancora poco chiari, indaga il personale della Squadra mobile della Questura. Non viene esclusa alcuna ipotesi.