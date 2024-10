Esce dal carcere in permesso premio e viene beccato con 500 grammi di droga, 42enne arrestato in flagranza di reato

Arrestato dalla polizia in flagranza di reato un uomo di 42 anni, originario di Crotone, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante controlli di routine mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio nel centro storico, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un via vai sospetto di persone da un palazzo.

Questo ha spinto i poliziotti a procedere con una perquisizione dell’abitazione dell’individuo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti penali, in particolare legati a reati di droga. L’uomo si trovava in possesso di un permesso premio di dieci giorni.

All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno trovato un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti: oltre 295 grammi di marijuana, 34,73 grammi di cocaina, e più di 177 grammi di hashish. Inoltre, è stato rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e quasi mille euro in contante.

L’uomo è stato arrestato e trasferito nella Casa Circondariale di Crotone, dove rimarrà a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.