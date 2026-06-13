Esce di casa per sostenere l’esame di terza media ma non rientra, scomparsa ragazza di 14 anni

Ore di ansia e profonda apprensione a Isola di Capo Rizzuto per la misteriosa scomparsa di una ragazzina di 14 anni. Si chiama Nicoletta Anamaria Domide e di lei si sono perse le tracce dalla mattinata di oggi.

​La ricostruzione della scomparsa

​La giovane era uscita di casa di buon mattino con un obiettivo importante: sostenere la prova degli esami di terza media.

Secondo quanto ricostruito finora, Nicoletta è arrivata regolarmente a scuola e ha svolto l’esame. Tuttavia, una volta terminata la prova e uscita dall’istituto scolastico, si è allontanata facendo perdere le proprie tracce e non ha più fatto rientro a casa.

I genitori, non vedendola tornare e non riuscendo a mettersi in contatto con lei, hanno immediatamente lanciato l’allarme. Le forze dell’ordine sono già attivate e hanno fatto scattare le procedure di ricerca per rintracciare la 14enne nel più breve tempo possibile.

​L’appello disperato delle istituzioni

​La comunità locale si è subito stretta attorno alla famiglia, visibilmente angosciata. In prima linea anche l’amministrazione comunale: la sindaca di Isola di Capo Rizzuto, Mariagrazia Vittimberga, ha lanciato un accorato appello pubblico tramite i propri canali social per chiedere la collaborazione di tutta la cittadinanza.

«Chiunque l’avesse vista o avesse informazioni utili che possano aiutare a ritrovarla, contatti urgentemente le forze dell’ordine», è il messaggio diffuso dalla prima cittadina.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dall’allontanamento volontario a un momento di disorientamento. L’appello, accompagnato dalla foto della giovane, sta rimbalzando rapidamente sul web nella speranza che qualcuno possa fornire dettagli decisivi per riportare Nicoletta a casa.