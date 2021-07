Esce fuori strada con l’auto e finisce in una scarpata, due feriti

Questa notte, alle ore 3:30 circa, incidente stradale tra i comuni di San Pietro Lametino e Maida. Una vettura, per cause in corso di accertamento, usciva fuori strada terminando la sua corsa in una scarpata. Due persone a bordo della vettura (marito e moglie) lievemente feriti.

A prestare soccorso in prima battuta un giovane che transitava in quel momento sul tratto di strada interessato dal sinistro. Lo stesso aiutava i malcapitati ad uscire dall’abitacolo in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme.

Intervento vigilfuoco è valso ad aiutare il giovane ed i due feriti a risalire in zona sicura. Per la donna si rendeva necessario l’ausilio della barella toboga per il recupero.

La stessa veniva affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.