Esce il primo manuale scritto da Davide Costa e dal professore Raffaele Serra in cui sociologia e chirurgia vascolare si incontrano

Dal 23 marzo sarà disponibile nelle librerie fisiche e online, edito da Edizioni A.L.E di Roma, “Il primo manuale di Sociologia della salute e delle malattie vascolari. Dalla prevenzione alla pratica chirurgica: un approccio integrato”, scritto da Davide Costa e dal professore Raffaele Serra.

L’opera rappresenta il primo testo sistematico dedicato ad una nuova sub-disciplina la Sociologia della salute e delle malattie vascolari (o Sociologia vascolare).

Il volume nasce dopo oltre cinque anni di ricerche scientifiche che hanno progressivamente costruito un dialogo innovativo tra scienze sociali e chirurgia vascolare, spesso segnato da primati mondiali nelle pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, dove gli autori hanno proposto per la prima volta modelli teorici e applicativi capaci di integrare la prospettiva sociologica con la pratica clinica e chirurgica delle patologie vascolari.

Gli autori sono due studiosi di rilievo nei rispettivi ambiti disciplinari, che uniscono competenze provenienti da campi tradizionalmente separati.

Davide Costa, Ph.D., assegnista di ricerca presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, è autore di oltre 90 pubblicazioni scientifiche internazionali tra articoli e saggi ed è abilitato alle funzioni di Professore Associato in Sociologia Generale. La sua attività di ricerca si concentra sui temi della sociologia della salute e della malattia, delle questioni di genere e delle politiche sanitarie. E’ inoltre ideatore del progetto di divulgazione scientifica in chiave teatrale “Scienze Sociali in Scena”.

Accanto a lui, Raffaele Serra, professore ordinario di Chirurgia Vascolare e titolare della cattedra presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro. Serra è direttore del Centro Interuniversitario in Flebolinfologia, istituito tra l’Università di Catanzaro e l’Università Federico II di Napoli, ed è riconosciuto a livello internazionale come scienziato di chiara fama, incluso nelle classifiche dei Top Italian Scientists e degli Stanford Top Scientists.

Il manuale rappresenta una vera innovazione nel campo della formazione medica e sociologica, perché costruisce per la prima volta un ponte strutturato tra chirurgia vascolare, medicina clinica, medicina narrativa e sociologia della salute.

La struttura dell’opera si fonda sulla triade concettuale di Twaddle – disease, illness e sickness – che consente di analizzare la malattia nelle sue tre dimensioni fondamentali: biomedica, soggettiva e sociale. Nel dettaglio il volume è organizzato in quattro parti principali.

La prima sezione, Disease, approfondisce la dimensione biomedica ossia analizza: l’anatomia, la fisiologia, la fisiopatologia e i trattamenti delle principali patologie vascolari, comprese le tecniche chirurgiche ed endovascolari.

La seconda parte esplora la dimensione soggettiva (Illness), concentrandosi sull’esperienza vissuta del paziente attraverso le medical humanities e la medicina narrativa applicate alle patologie vascolari.

La terza parte affronta la dimensione sociale della malattia (Sickness), analizzando le teorie tipiche della sociologia della salute, i sistemi sanitari, disuguaglianze di accesso alle cure, determinanti sociali della salute e politiche sanitarie.

La quarta parte rappresenta il cuore innovativo del manuale, dove le tre dimensioni si fondono nella prospettiva della sociologia vascolare, proponendo un approccio integrato applicabile alla pratica clinica e alla ricerca.

Particolare attenzione è dedicata ai determinanti sociali della salute, alla medicina di genere, alla medicina narrativa digitale e alle implicazioni sociali e culturali delle patologie vascolari, con l’obiettivo di promuovere una medicina sempre più centrata sulla persona e multidisciplinare.

Grazie a questo approccio, il manuale si propone come uno strumento di riferimento per studenti di medicina, professioni sanitarie, specializzandi e professionisti della salute, offrendo una visione completa e innovativa della cura vascolare. Con questo lavoro, Costa e Serra inaugurano un nuovo paradigma scientifico e formativo, dimostrando come l’integrazione tra medicina e scienze sociali possa migliorare la comprensione della malattia, la prevenzione e la qualità della cura.