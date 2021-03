Esce oggi il videoclip “Libero”, il nuovo singolo del cantante catanzarese Dioneo

Esce oggi il videoclip di DIONEO “LIBERO” (guarda qui https://youtu.be/7lEqd_7WJrQ) su tutte le piattaforme e store digitali, edito da Fotografica Film Production di Salvo Corigliano, prodotto e distribuito dalla Shark55 Production da Ivan Nasini, dove lo stesso ha curato la musica, l’arrangiamento, la registrazione e il missaggio..

Insieme a Ivan Nasini hanno realizzato un nuovo singolo dal titolo “LIBERO” dalle sfaccettature Dance Pop Rock e dalle nuove sonorità geniali dello stesso Ivan, che ha deciso anche se solo per un po’, di allontanare Dioneo dalle sonorità Rock Metal, riuscendo a dar vita a qualcosa di particolare e unico nel suo genere..

Testo scritto da Dioneo, molto forte di significato, che parla della Libertà dell’individuo nei confronti di una malsana società, una sorta di ribellione, forse anche di isteria verso un sistema che non funziona proprio, dove la dignità viene calpestata tutti i giorni dal Dio denaro, da chi ti chiede di metterti in gioco, ma solo per averti come tornaconto..

E’ facile cambiarsi d’abito e far credere alla gente quello che alla fine non si è..

L’omertà che contraddistingue certa gente è infinita e appunto chi vorrebbe cambiare le cose purtroppo non sempre ci riesce e rimane quel velo d’illusione misto alla paura di ritorsione senza scrupoli.. Quindi a volte bisogna cercare di respirare quell’attimo, appunto di vivere quell’attimo, per sentirsi “Libero”..