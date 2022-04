Eseguite dalla polizia due misure cautelari per stalking

I poliziotti della Questura di Crotone hanno eseguito i provvedimenti nei confronti di due cittadini crotonesi, ritenuti responsabili dei reati di atti persecutori nei confronti delle rispettive ex compagne.

Due storie speculari ma di persone molto diverse tra loro che si sono sviluppate con lo stesso iter: l’inizio di una relazione, la fine e poi l’incapacità di accettare la rottura, seguita da minacce e condotte vessatorie di vario tipo ai danni delle ex compagne. Insulti, minacce, aggressioni fisiche e danneggiamenti per aumentare lo stato di soggezione, ansia e paura.

E poi ancora, messaggi, email, appostamenti sotto casa e nei luoghi di lavoro. Entrambi gli uomini, già raggiunti dall’Ammonimento del Questore per atti simili condotti in passato, si sarebbero nuovamente resi protagonisti di ulteriori atti persecutori, inducendo nelle ex un fondato timore per la propria incolumità.