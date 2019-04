Eseguite due Isterectomie laparoscopiche con “tecnica a quattro mani”

All’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, su iniziativa del reparto di ginecologia, nelle persone del suo Direttore dott. Domenico Perri e del suo sostituto dott. Salvatore Iannelli, è stata effettuata un’importante seduta operatoria in cui sono state effettuate due Isterectomie totalmente laparoscopiche con “tecnica a quattro mani” che, grazie alla sua peculiarità, accelera i tempi operatori riducendo, al contempo, anche quelli anestesiologici.

Gli interventi sono stati realizzati da tre valenti ginecologi dell’Ospedale di Merate (Lecco) Dott. Gregorio Del Boca, dott.ssa Anna Biffi, dott. Roberto Zagni (in qualita’ di tutors) coadiuvati dai sanitari del reparto, dagli anestesisti dott.ssa Anna Monardo (Direttrice del reparto) e dott. Antonio Andricciola e dall’équipe del blocco operatorio. La sinergia creatasi e l’elevata professionalità dimostrata dal personale nel prestare una qualificata assistenza agli operatori lombardi, hanno portato a ricevere gli elogi per il lavoro egregiamente svolto.

Ciò è stato possibile grazie anche alla collaborazione della direzione medica di presidio, nella persona del dott. Gallucci, del direttore della struttura complessa “Gestione totale della qualità” dott. Piercarlo Rizzi, e del Risk Manager dott. Federico Bonacci.

Tale importante evento rappresenta la testimonianza di quanto il personale tutto del nosocomio lametino sia pronto e preparato alle innovazioni e alle tecniche chirurgiche d’avanguardia, in maniera da poter offrire all’utenza tecniche innovative e mininvasive che comportino minori tempi di ricovero e tempi di ripresa piu’ veloci per le pazienti nel post operatorio. Per l’occasione, il personale tutto ha ricevuto ringraziamenti e congratulazioni dagli ospiti per l’accoglienza, oltre che per la struttura e per la professionalità delle équipes operatorie.

In considerazione del risultato altamente positivo di tale avvenimento, le équipes chirurgiche del reparto di ginecologia si propongono di ripetere, in futuro, tali incontri, nell’intento di poter apportare continui miglioramenti alle prestazioni professionali da offrire alle pazienti.