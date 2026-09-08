Esercito – Open Day VFI del 3° blocco 2026 in Calabria

A Lamezia Terme l’Esercito ha organizzato una giornata dedicata ai candidati per conoscere da vicino il mondo militare

Catanzaro, 8 settembre 2026. Il Comando Militare Esercito “Calabria” ha organizzato presso la Caserma “Carmine Calò” di Lamezia Terme, sede del 2° Reggimento Aviazione Dell’esercito “Sirio”, l’Open Day rivolto ai candidati al concorso per Volontari in Ferma Iniziale (VFI) del 3° blocco 2026.

L’iniziativa è stata programmata nell’ambito delle attività promozionali a favore del reclutamento con l’obiettivo di offrire ai candidati un’occasione concreta per approfondire le fasi del percorso concorsuale e conoscere più da vicino uomini, mezzi, materiali e attività della Forza Armata.

La giornata è iniziata con la partecipazione dei candidati calabresi alla cerimonia dell’alzabandiera e, successivamente, al briefing informativo sul percorso previsto per l’accesso nell’Esercito.

Dopo gli approfondimenti in aula, i candidati hanno assistito ad alcune attività dimostrative del Metodo di Combattimento Militare (MCM), di montaggio e smontaggio di armi, di impiego di apparati radio e di sistemi di simulazione.

Nel corso della giornata gli aspiranti hanno visto da vicino una mostra di mezzi e materiali in dotazione alle unità operative della Forza Armata e quotidianamente impiegati per garantire la sicurezza e la difesa della collettività, come il nuovo elicottero (LUH – Light Utility Helicopter – 169 B), il Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM) Lince, e armi ed equipaggiamenti di recente acquisizione in servizio.

All’iniziativa ha preso parte anche il “Recruiter” dell’Esercito per la regione Calabria, una nuova figura professionale recentemente istituita quale punto di riferimento territoriale per i giovani interessati a conoscere le opportunità professionali offerte dall’Esercito.

Interagendo con gli aspiranti candidati, il Recruiter del CME “Calabria” ha favorito una maggiore conoscenza della realtà militare, fornendo informazioni e indicazioni utili per affrontare consapevolmente il percorso di accesso alla Forza Armata agevolando le loro scelte.

L’iniziativa ha confermato l’importanza del rapporto diretto tra Esercito e giovani, offrendo ai candidati la possibilità di vivere concretamente, per una giornata, alcuni aspetti della vita e delle attività addestrative svolte dai reparti operativi.

Attraverso iniziative di questo tipo, il Comando Militare Esercito “Calabria” prosegue l’attività di promozione e orientamento al reclutamento, con l’obiettivo di favorire una partecipazione sempre più consapevole alle procedure concorsuali e di avvicinare i giovani alle opportunità professionali offerte dall’Esercito Italiano.