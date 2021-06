“Esmeralda”, una canzone contro la violenza sulle donne

Una canzone per riflettere sul tema del femminicidio, perché la violenza sulle donne è un tema che, purtroppo, è sempre attuale. Sono ancora molte le donne che si trovano in situazioni di difficoltà, vittime di abusi fisici e psicologici.

La musica rappresenta un veicolo fondamentale, per creare una coscienza civile più salda e far sentire meno sole le vittime. Poiché è capace di trasmettere un messaggio potente, in grado di raggiungere chiunque. Rompere il silenzio delle donne vittime di violenza con la musica, e’ l’arduo obiettivo di questa canzone. Dobbiamo restituire alle donne la voce: perché la violenza è immersa in un silenzio assordante.

Esmeralda è un brano che parla in maniera diretta del dramma che migliaia di donne vivono ogni giorno e per la prima volta il dramma viene raccontata in una attraverso gli occhi di una bambina Esmeralda di soli 10 anni che assiste all’omicidio della sua giovane mamma in un pomeriggio di un giorno di febbraio.

Il brano fornisce un importante spunto di riflessione sulla difficoltà che molte madri hanno nel momento in cui devono gestire un contesto di violenze con dei figli a carico. Allontanarsi può diventare davvero complicato, così come aiutare i bambini a superare il trauma di aver visto o percepito azioni così terribili.

La canzone sarà disponibile dal 03 luglio 2021 su tutte le piattaforme di streaming musicale e in rotazione radiofonica. Tutti i diritti del singolo e proventi dello streaming saranno devoluti in beneficenza a progetti contro la violenza sulle donne.