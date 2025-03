Esperienza PCTO a Malta per 15 studenti dell’IIS Guarasci-Calabretta di Soverato

Competenze, accoglienza e crescita in un’esperienza internazionale

Dopo due intense settimane a Malta, quindici studenti del corso Turismo e del corso RIM , indirizzo ITE Calabretta, dell’IIS Guarasci-Calabretta sono rientrati a scuola arricchiti dalle esperienze vissute tra il 9 e il 22 marzo. Accompagnati dalla docente prof.ssa Stella De Gori, sotto la guida della tutor scolastica prof.ssa Connie Castanò e del tutor aziendale dott. Alberto Sciurba di Study Plus, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con realtà turistiche diverse, consolidando competenze professionali fondamentali per il loro futuro.

Il percorso ha incluso numerose attività sul campo. A Tigné Point, gli alunni hanno analizzato il ruolo di questa zona come polo del turismo contemporaneo, visitando il The Point Shopping Mall e il lungomare di Sliema, studiando i flussi turistici e il loro impatto commerciale.

La visita a Rabat e Mdina ha permesso loro di approfondire il turismo culturale e religioso attraverso i festeggiamenti per il santo patrono San Giuseppe e un’originale caccia al tesoro dedicata alla figura di Sant’Agata, mentre l’esplorazione di Manoel Island ha offerto spunti di riflessione sul turismo ambientale e sulla valorizzazione del patrimonio storico.

Un ulteriore approfondimento è stato dedicato a Portomaso, un’area di lusso caratterizzata dalla presenza di hotel a cinque stelle e investimenti immobiliari di alto livello, che ha permesso ai partecipanti di comprendere il turismo di fascia alta e le strategie di marketing per la sua promozione.

Dopo queste visite sul campo, i discenti hanno svolto delle attività laboratoriali finalizzate all’analisi dei dati raccolti durante le visite e alla promozione del settore turistico locale, sviluppando prodotti multimediali e brochure promozionali, grafiche mirate e report di sintesi, integrando immagini, testi e dati per una comunicazione efficace. Queste attività hanno permesso loro di mettere in pratica le competenze apprese durante il percorso di studi, affrontando tematiche come la promozione turistica, il marketing e la comunicazione visiva, elementi fondamentali per l’evoluzione del settore.

Le attività sono state arricchite dall’incontro con due professionisti del settore: l’hotel manager dell’Hotel Salini e un referente della Malta Tourism Authority. “Questo PCTO è stata un’esperienza che ritengo fondamentale per il mio percorso di studi e lavorativo, quello che mi è rimasto particolarmente impresso è stato l’incontro col manager dell’Hotel Salini, che è riuscito a trasmettermi quanto amasse il suo lavoro e tutta la sua dedizione anche dopo molti anni nel settore,” racconta Giorgia Russo (3AT). Il confronto con queste figure ha permesso agli studenti di comprendere meglio la gestione delle strutture ricettive e le strategie di promozione turistica a livello nazionale, offrendo spunti pratici su come affrontare le sfide del settore.

L’esperienza ha lasciato un segno profondo nei partecipanti ed è stata per Bianca Procopio (3AT) “un’esperienza indimenticabile.”

L’esperienza ha permesso di osservare da vicino le strategie che rendono il turismo un pilastro fondamentale dell’economia locale: “Malta è un paese piccolo, ma con un grande settore turistico che fa di tutto per soddisfare i turisti e i suoi abitanti.” come dice Vicente Valdebenito (4AT), ed è ha rappresentato “un’opportunità unica per immergermi nel settore dell’ospitalità e migliorare le mie competenze professionali e linguistiche,” come sottolinea Manuel Costa (4AT).

Diana Andreanò (4RIM) aggiunge che “L’esperienza è stata un viaggio tra passato e presente,” dove secondo Mariausilia Macrina (3AT) “È stato come aprire un libro di storia e natura messi insieme,”

“Quindici giorni a Malta nel settore turistico sono stati un’immersione straordinaria in cultura, accoglienza e professionalità, un’esperienza che ha arricchito le mie competenze e ampliato i miei orizzonti nel mondo dell’ospitalità,” racconta entusiasta Corasaniti Asia (3AT) e Sofia Rigillo (4AT) conferma “un’esperienza intensa e stimolante, due settimane di crescita personale e professionale in un contesto internazionale.”

Questa esperienza non ha solo arricchito il bagaglio formativo degli studenti, ma ha anche rappresentato un valore aggiunto per l’intero Istituto, rafforzando la dimensione internazionale della scuola e il legame con il mondo del lavoro. Gli alunni dell’ indirizzo ITE Calabretta hanno espresso particolare gratitudine al Dirigente Scolastico Vincenzo Gallelli per aver reso possibile questa opportunità, riconoscendo il suo impegno nel promuovere esperienze che contribuiscono concretamente alla crescita professionale e personale dei giovani.