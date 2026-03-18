Esperti a confronto sulla valorizzazione del patrimonio forestale

La Regione Calabria cambia passo in merito alla valorizzazione del settore forestale. Presso il Centro visite di località Cupone, nel cuore del Parco nazionale della Sila, si sono tenuti per la prima volta gli stati generali di un settore che, dopo il netto miglioramento della gestione economica ed i progressi per quel che riguarda la difesa del suolo e la lotta agli incendi, ha ora bisogno di essere valorizzato come merita in un territorio coperto per metà della sua estensione da boschi e foreste e che vanta la maggiore biodiversità dell’intera Europa, come ha ricordato il direttore generale dell’Azienda “Calabria Verde”, Giuseppe Oliva.

Alla discussione hanno offerto il loro contributo accademici, agronomi, produttoei ed esperti della filiera bosco-legno.

“È un patrimonio importante – ha affermato Oliva – che cuba circa il 10% della superficie forestale regionale; 60mila ettari che noi ci dobbiamo preoccupare di gestire in maniera sostenibile. Abbiamo già messo mano alla pianificazione forestale, con cui possiamo iniziare a programmare gli interventi di gestione forestale”.

“In Calabria – ha proseguito – dobbiamo sostenere una filiera bosco-legno appropriata, perché oggi sostanzialmente il legname che si tira fuori dai nostri boschi non è valorizzato per come potrebbe. La maggior parte è destinato a fini di sfruttamento energetico. L’obiettivo dei piani di gestione forestale è quello di accrescere il valore dei nostri boschi e quindi poter competere alla pari con i prodotti provenienti dall’estero o da altre regioni. Grazie anche ad un contributo che la Regione ci ha accordato recentemente, abbiamo avviato una pianificazione di ulteriori 20mila ettari, e puntiamo nel biennio ad arrivare a circa 50mila ettari”.