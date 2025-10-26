Esplosione in un appartamento, 70enne in gravissime condizioni

Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ustionato a seguito di una esplosione avvenuta ieri all’interno del suo appartamento, situato in via Saverio D’Ippolito a Lamezia Terme.

L’evento, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato causato da una fuga di gas.

​La deflagrazione ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori.

Sul posto sono giunti il personale sanitario del 118, squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area, e agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente.

A causa della gravità delle ustioni riportate, il 70enne è stato elitrasportato e ricoverato presso il Centro grandi ustioni di Catania. La sua condizione è considerata seria.