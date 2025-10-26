Esplosione in un appartamento, 70enne in gravissime condizioni

Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ustionato a seguito di una esplosione avvenuta ieri all’interno del suo appartamento, situato in via Saverio D’Ippolito a Lamezia Terme.
L’evento, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato causato da una fuga di gas.
La deflagrazione ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori.
Sul posto sono giunti il personale sanitario del 118, squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area, e agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente.
A causa della gravità delle ustioni riportate, il 70enne è stato elitrasportato e ricoverato presso il Centro grandi ustioni di Catania. La sua condizione è considerata seria.